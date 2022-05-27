Стало известно, когда начнется новый сезон РПЛ

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Стала известна дата начала первого тура Российской премьер-лиги. Об этом сообщил Telegram-канал «Крыльев Советов».

Первый тур запланирован на 15-18 июля.

Отметим, что РПЛ официально не объявляла дату старта нового сезона.