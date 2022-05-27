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Сегодня, 15:37

Стало известно, когда начнется новый сезон РПЛ

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Стала известна дата начала первого тура Российской премьер-лиги. Об этом сообщил Telegram-канал «Крыльев Советов».

Первый тур запланирован на 15-18 июля.

Отметим, что РПЛ официально не объявляла дату старта нового сезона.

Источник: https://t.me/fckssamara_official/1860
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
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 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
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 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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Динамо – Сочи
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Кр. Советов – Локомотив
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Краснодар

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