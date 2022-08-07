Мирзов доволен победой «Химок» над «Торпедо»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов прокомментировал победу над «Торпедо» в матче четвертого тура РПЛ (3:1).

«Результат игры положительный, вы сами видели. Игру начали хорошо, первые 20 минут были моменты, чуть не забили в пустые ворота, а потом что-то с нами случилось. До конца первого тайма ничего у нас не получалось. Во втором тайме вышли, надо было выигрывать. У нас были моменты. Хорошо, что мы выиграли и заработали три очка», — сказал Мирзов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

«Химки» набрали 7 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице РПЛ.