Идову: «Замена сыграла хорошо, красавчики!»

Защитник «Химок» Брайн Идову прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ против «Торпедо» (3:1).

«Что нам сказали в перерыве? Не могу сказать, потому что я был на поле, проводил разминку среди тех, кто был в запасе. Но молодцы те, кто вышел на замену, освежили игру. Саня Долгов молодец! Использовал свои моменты и помог выиграть матч. Замена сыграла хорошо, красавчики! Были произведены своевременные замены. Игру надо освежать. Мы перевернули игру, забили и начали играть как в первые 25 минут», — заявил Идову.

«Химки» поднялись на четвертое место в турнирной таблице РПЛ с семью очками, «Торпедо» набрало одно очко и располагается на 15-й позиции.