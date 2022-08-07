Долгов — о дубле в матче с «Химками»: «Такое стечение обстоятельств. Именно в этих моментах я просто был на завершении»

Нападающий «Химок» Александр Долгов поделился эмоциями после завершения матча 4-го тура РПЛ против «Торпедо» (3:1).

«Вся команда молодцы. Забил? Такое стечение обстоятельств. Именно в этих моментах я просто был на завершении. Это заслуга всей команды. Я выходил на поле с настроем забить и выиграть. Перевернул игру? Можно и так сказать.

Не выхожу в основе? Меня это не напрягает. В линии атаки все парни молодые, все одного уровня. Моя задача выходить и забивать. И однажды тренер мне доверит место в составе. Судья справился отлично. На сухом поле больше стыков, но судья отлично справился. Игра не тормозилась.

«Торпедо» перехватило инициативу после пенальти, как мне кажется. Во втором тайме все выглядело «туда-сюда». Не было ощущения, что они ведут игру. Я вышел с настроем забить два. Отлично. Готовимся к «Ахмату», — передает слова Долгова корреспондент «СЭ» Дмитрий Барулев.

«Химки» поднялись на четвертое место в турнирной таблице РПЛ с семью очками, «Торпедо» набрало одно очко и располагается на 15-й позиции.