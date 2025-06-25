Пьянич: «Фанаты ЦСКА, спасибо за этот потрясающий год. Уверен, что скоро увидимся»

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич прокомментировал уход из клуба.

Босниец поблагодарил болельщиков армейцев и оценил результат команды в сезоне-2024/25.

«Болельщики ЦСКА! Надеюсь, у вас все хорошо. Просто хотел сказать спасибо за этот потрясающий год, который мы провели вместе. Год получился превосходным, мы выиграли Кубок России. Хорошо закончили сезон.

Спасибо, что помогли мне обосноваться в клубе, в городе и стране. Я могу положительно оценить прошедший сезон. Наши пути расходятся. Спасибо вам за все. Уверен, что скоро мы вновь увидимся», — сказал Пьянич клубной пресс-службе.

35-летния хавбек играл за ЦСКА с сентября 2024 года. Пьянич провел 25 матчей и сделал 3 голевых паса.