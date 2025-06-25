Футбол
25 июня, 21:20

Пьянич: «Фанаты ЦСКА, спасибо за этот потрясающий год. Уверен, что скоро увидимся»

Руслан Минаев
Миралем Пьянич.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич прокомментировал уход из клуба.

Босниец поблагодарил болельщиков армейцев и оценил результат команды в сезоне-2024/25.

«Болельщики ЦСКА! Надеюсь, у вас все хорошо. Просто хотел сказать спасибо за этот потрясающий год, который мы провели вместе. Год получился превосходным, мы выиграли Кубок России. Хорошо закончили сезон.

Спасибо, что помогли мне обосноваться в клубе, в городе и стране. Я могу положительно оценить прошедший сезон. Наши пути расходятся. Спасибо вам за все. Уверен, что скоро мы вновь увидимся», — сказал Пьянич клубной пресс-службе.

35-летния хавбек играл за ЦСКА с сентября 2024 года. Пьянич провел 25 матчей и сделал 3 голевых паса.

Миралем Пьянич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
  • flint777

    Интересно зачем уходить, планируя придти? Новый тренер долго не продержится?

    26.06.2025

  • Вернуться наверно планирует. Деньги не доплатили)

    25.06.2025

  • Микола Питерский

    Скатертью дорога. Надеюсь не увидим тебя больше

    25.06.2025

    • Пьянич и Жемалетдинов покинули ЦСКА

    Сергеев отклонил предложение «Спартака» и близок к переходу в «Динамо»
