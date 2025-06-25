Сергеев отклонил предложение «Спартака» и близок к переходу в «Динамо»

Как стало известно «СЭ», Иван Сергеев отклонил предложение «Спартака», выбрав вариант с переходом в «Динамо».

30-летний форвард «Крыльев Советов» близок к заключению соглашения с бело-голубыми.

Сергеев перешел в самарский клуб из «Зенита» в сентябре 2024 года. До этого он уже играл за «Крылья» с августа 2020 по январь 2022 года.

В сезоне-2024/25 форвард забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи в 25 матчах за самарскую команду во всех турнирах. Контракт футболиста с «Крыльями Советов» действует до конца июня 2027 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость Сергеева в 2 миллиона евро.