25 июня, 21:45

Сергеев отклонил предложение «Спартака» и близок к переходу в «Динамо»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Иван Сергеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», Иван Сергеев отклонил предложение «Спартака», выбрав вариант с переходом в «Динамо».

30-летний форвард «Крыльев Советов» близок к заключению соглашения с бело-голубыми.

Сергеев перешел в самарский клуб из «Зенита» в сентябре 2024 года. До этого он уже играл за «Крылья» с августа 2020 по январь 2022 года.

В сезоне-2024/25 форвард забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи в 25 матчах за самарскую команду во всех турнирах. Контракт футболиста с «Крыльями Советов» действует до конца июня 2027 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость Сергеева в 2 миллиона евро.

Почему Сергееву логичнее выбрать «Динамо», а не «Спартак». Мнение Алланазарова

Иван Сергеев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
  • _моро

    ...ты бы обоссался, смельчак мониторный и залез бы обратно. откуда вылез, в жирную свинячью ж@пу. и заметь, кусок г@вна, это ты рыло свое вонючее раззявило, так что терпи, даун в ж .опу выепанный

    27.06.2025

  • Spacewalker

    Жалко. Обедни бы не испортил. Уж получше вариант, чем Заболотный, при всём уважении к данному игроку.

    26.06.2025

  • spar001

    Мясокомбинат уже все послали, кто только мог, хотел и даже те, кто не хотел и не мог:grin:... но мясные "эффективные менеджеры" знают рецепт победы, их еще более "эффективный" спортдир привезет еще одного чудо-футболиста за 19 (или 20) млн. и дело в шляпе:grin:...

    26.06.2025

  • Дмитрий

    Я плюсик новости поставил только потому что отклонил ромбоголовых.

    26.06.2025

  • blue-white!

    Стёб засчитан...

    26.06.2025

  • _моро

    уепище это папка твой, что свинью тр@хнул и ты из ее ж@пы вылез. для гордона - со свиньями на их языке

    26.06.2025

  • Борис Игоревич

    Вот ведь - не захотел играть за ромбигг и тарелку тарасовского борща. :stuck_out_tongue_winking_eye: вот к чему приводят редкие попытки мясных купить игрока за свою цену. Вся лига считает спам кучкой лохов, всегда переплачивающих минимум вдвое. Потому такое предложение сочтено шуткой. За свою цену Сергеев перейдёт теперь в Динамо, а лохованы из хлева пускай присматривают очередную бангонду или рошу лямов за 20. В пару к инвалиду зе. :clown::pig: лох - это судьба.. :grin:

    26.06.2025

  • Борис Игоревич

    визжи громче про вяяличие.. а то с 5х мест плохо слышно.. :clown::pig:

    26.06.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    У нас Артем Быковский 194 см из Спартака-2:rofl:

    26.06.2025

  • vv12

    Спартаку нужен высокий форвард, а Краснодар не знает, куда молодого Кокшарова девать, которого Галийский наверняка отдаст за копейки...

    26.06.2025

  • Владимир Соколов

    А вот это в точку.

    26.06.2025

  • Владимир Соколов

    А нафига он нужен Спартаку?

    26.06.2025

  • Andrey Chv

    Чем он хороший играет на чистых передачах не более.олень

    26.06.2025

  • Andrey Chv

    Дебил тебе то какое дело до чужих дел.кретин тупорылый

    26.06.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    А вы где ковыряетесь?

    26.06.2025

  • Natalya Antropova

    Сколько бесполезных букафф__Фу!!!__Терпите, терпиллы (((

    26.06.2025

  • Стас Перов

    Сделал выбор. Нормально.

    26.06.2025

  • Natalya Antropova

    Атакуй, не атакуй - всё равно получишь... ШАЙБУ! 62 года Динамо атакует ((:laughing::stuck_out_tongue_closed_eyes:

    26.06.2025

  • knight templar

    Не факт что угальде в спартаке останется на новый сезон, он уйти в европу хотел

    26.06.2025

  • zentmaison

    После Зенита в Спартак, это сменить дворец на свинарник

    26.06.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    При наличии российского паспорта освобождается легионерский слот. Зарплата лавочников Бальде и Николсона каждого не менее 2 млн. Зарплата условного Зе - пишут, что 600 плюс премии. Очевидно, кого на лавке лучше держать. Правда есть нюанс: как по мне, так лучше на лавке держать нашу молодежь и выпускать её периодически.

    26.06.2025

  • Forward-72

    Плюс тренер сборной

    26.06.2025

  • Andrey Chv

    Тебе идиоту скажешь во все поверишь дебил

    26.06.2025

  • Clever77

    Ага в разы))) Зе практически Диего Коста!!! :joy:

    26.06.2025

  • Adiоs Amigos R

    Ну и отлично. Заболотный в разы выше уровнем.

    26.06.2025

  • Natalya Antropova

    Какие у кб болельщики = Такой и клуП ((...

    26.06.2025

  • Natalya Antropova

    Александр Максаков Преданные болельщики стараются писАть грамотно, а не ещё больше позорить свой клуб!

    26.06.2025

  • kazial

    В сборной хочет играть. Иван ну наверное правильно!

    26.06.2025

  • Александр Максаков

    Смени аваторку , от тебя одни гадости исходят . Я сам порой критикую клуб , но гадостей не когда . Преданный болельщик с 65 летним стажем .

    26.06.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Ты похоже чужой среди своих!Казачок засланый?!Питер-100%!Бзд...те!

    26.06.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    В Динамо есть потолок зарплат!

    26.06.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Он будет играть как дельфин в зените!Это радует!

    26.06.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    В Динамо он заиграет.Очень умный игрок!

    26.06.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Ну Боков сильнейший игрок!В домино!Пока никто.

    26.06.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Ну да!Только зачем закупать игроков?И две бронзы брать?

    26.06.2025

  • Marty Friedman

    выбрал запас под Тюкой, хотя и народных тоже бы сидел на лавке...

    26.06.2025

  • RobertH

    Что за колхозная привычка вместо хотя бы каких - то аргументов начинать передёргивать и задавать лишенные всякого смысла вопросы? Я писал про Торпедо и Самарскую область? Я писал о том, что нельзя быть одновременно Председателем правления компании, являющейся генеральным спонсором клуба, выступающего в турнире, и Президентом РФС. Зэнки открой и почитай, я это устал уже публиковать, кто в странах Европы и Мира руководит футбольными Союзами своих стран. Дюков не назначал, не проводил чистки, и Дюков не виноват? Ясный пень, что лично он не назначал и не чистил. А зачем вообще тогда выбирают Президента в РФС? Ну пусть тогда в Ростове, в Самаре и в Торпедо положат болт завода Лихачёва на этот РФС! Но оно не так ведь. Ты своей девушке расскажи о том, что Дюков типО не в курсах того что происходит в клубах и они там всё делают чисто сами, как им нравится. Всё начинается с головы бл...

    26.06.2025

  • _моро

    :rofl::rofl:

    26.06.2025

  • Dron56

    Великолепный будет трансфер. Караскаль на выход, Сергеев на его место, отлично азаимодействует с Гладышевым. Тюка поправится атака будет очень сильная. Точка.

    26.06.2025

  • maestro_65

    Не пошёл, стало быть, в гости к тебе? Ну и хорошо!

    26.06.2025

  • Лёгкий ветер

    Мозолить глаза главному тренеру сборной в ежедневном режиме - выгодней и перспективней.

    26.06.2025

  • Кондрат Ник

    Сергеев, как паспортист после Зенита переоценивает себя. Ему уже 30-ть. Брать его только запасным нападающим. Есть Гарсия и Угальде. Первый пока слабоват и редко выходит в основе. Если уж брать, то россиянина на перспективу. Если такого нет уровня Спартака, то наверное можно купить наверняка не хуже, чем Сергеев, легионера из других стран, моложе и на перспективу. Странно, что не могут найти за такие же, как и цена Сергеева, адекватного запасного нападающего. Смысл брать старичков не понятен. Назовите мне хоть одного старенького легионера нападающего, которого брали в последние годы в Спартак и который там заиграл. Чем Сергеев лучше провалившихся старых легионеров? Тем, что у него российский паспорт? Это важно для запасного нападающего?

    26.06.2025

  • spartsmen

    динамо и локомотив солидно укрепляют нападение. будет интересно. единственное плохо - из команд второй половины выгребли уже всё более-менее ценное. ну, тут уже диалектика: рост разрыва между богатыми и бедными и прочие гримасы свободного конкурентного рынка ...

    26.06.2025

  • ONIKAN2013

    Молодец, Ванёк! Не зашкварился.

    26.06.2025

  • ONIKAN2013

    А ещё чемпион Апреля. А ещё Фобии и пяти других аккаунтов.

    26.06.2025

  • wam

    Кто бы удивился.

    26.06.2025

  • Андрей Недобрый

    30 лет,закат карьеры ,пора уже выбирать последний контракт и пожирнее.. С полицаев хоть можно нехило бабла выжать пока у них глаза горят в желании побороться за чемпионство.. Такое бывает раз в полвека..

    26.06.2025

  • oleg.bob

    Всё верно. Динамо- его команда.

    26.06.2025

  • Спринт

    Сергеев парень то с головой (вестимо - думающей), он в тушинский колхозчи ни ногой. Лучше уж к Валере-веринскому. Из двух зол выбирают, однако, меньшую .. **

    26.06.2025

  • fell62

    это же зашквар на всю жизнь , контракт с хавроньями )))

    26.06.2025

  • Ненасытный_Гардемарин

    Жалко, очень хороший игрок. Единственное светлое пятнышко было, в этой темной трансферной жопе супер менеджеров Спартака. Комличенко тоже был хороший вариант, который они успешно просрали. Зато никому не нужного Заболотного "Не упустят". Я так понимаю этот Кахигао может договариваться только с теми, кого откровенно ему впаривают, и кто никому не нужен. Как если бы он кому-то впарил Денисова за 20 лямов. Это катастрофа товарищи.

    26.06.2025

  • Za Dinamo

    мусорка у тебя дома,баклан поросячий

    26.06.2025

  • Футболист Сапогов

    Видимо Хаттабыч не дает. Тут другого не дано.

    26.06.2025

  • hattabych

    Почему только близок к переходу? Кто ещё стоит на пути?

    26.06.2025

  • Футболист Сапогов

    Рука Миллера, не? Или старик Гинер за старое взялся? Да что ж это такое?

    26.06.2025

  • Олег 70

    наконец то ребята стали умнеть-не захотев окунаться в эту клоаку-где рушат карьеры и выкидывают пинками из команды )

    26.06.2025

  • ДинМиха

    интересно что бы ты написал, если бы Сергеев выбрал Спартак. Увели из под носа такого профессионала и тд и тп?

    26.06.2025

  • hattabych

    У всех команд, которые претендуют на трофеи, требуется усиление во все линии.

    26.06.2025

  • Динамов

    Олег, ты несёшь несвойственный тебе обычно бред, при чём дикий бред. Зайди на трансфермаркт, отфильтруй по позиции центрофорвард и тебе откроется страшная новость - нападающих дешевле 20 млн во много много раз больше, чем нападающих дороже 20 млн))

    26.06.2025

  • _моро

    ))) избежал свинячего смрада

    26.06.2025

  • m_16

    Дюков назначил долбодятла рулить Самарской областью? Дюков сейчас в Ростове чистки проводит? Дюков виноват, что совладельцем Торпедо стал откровенно мутный персонаж, а до этого такой же персонаж рулил Химками?

    26.06.2025

  • Олег Каноков

    Есть,безусловно,лямов за 20-30.)Платить кто будет,и главное-зачем...без еврокубков-тем паче?

    26.06.2025

  • Динамов

    Ни кто кроме нас, крылья его за 2 млн у Зенита купили.

    26.06.2025

  • Динамов

    Полагаете, что кроме Салаха в мире нет нападающих? О_О

    26.06.2025

  • Динамов

    Ну в Самаре ж он не даром играет.

    26.06.2025

  • Динамов

    Не будет он играть. Он днище слабее даже нашего молодого таланта Бокова.

    26.06.2025

  • Олег Каноков

    Абдулкадыров.Ещё Мухин,надеюсь,окончательно форму наберёт...это да,Палыч истину глаголил.Посмотрим...насчёт ГТ пока есть вопросы.

    26.06.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    У вас хотя бы ребята молодые заиграли: Кисляк, Тороп, Глебов, паренек в защите высокий (не помню фамилию, начинается на А). Конечно второй сезон для Кисляка будет труднее, и скорее всего, как говорил Семин, будет спад. Но на них смотреть приятно! Я вот тоже Массалыгу, Быковского жду в основе, а берут почему -то Заболотного... Ничего не понимаю порой в Спартаке что происходит.

    25.06.2025

  • Фрей фе

    И вас пожалеет. Спартак - чемпион Заполярья.

    25.06.2025

  • Олег Каноков

    Дмитрий,нам тоже сильно не хватило из-за потерь очков осенью.) Да из-за бугра найти кого-то стоящего-целый квест,согласен.)

    25.06.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Смирись, друг:stuck_out_tongue_winking_eye::rofl:

    25.06.2025

  • Заполярье

    Пожалеет...А мы нет! Спартак чемпион! :slight_smile:

    25.06.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Олег, нам, как не парадоксально, этих 3-4 и не хватило)))). Это две победы, которые мы не добрали по итогу. Дерево Комли, которое весь матч падало, нам и затолкало в финале пути регионов. У нас в рпл в такой футбол играют, где удары, тычки и симуляции практически в каждом матче. Я так понимаю, что из-за бугра всех выгребли, кого смогли.

    25.06.2025

  • Andrey Chv

    дебиил футбола давно нет это давным давно епучий бизнес

    25.06.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    По мне в ЦСКА должны играть Вирц, Ямаль, Торрес, Рафиньо.

    25.06.2025

  • Олег Каноков

    Зарплату и подьёмные никто не отменял.)Затолкать могёт,штуки 3-4 за сезон.Если игровое время получит,что вряд ли...Минут 10 за матч быть может.)

    25.06.2025

  • lvb

    Здаров. Хочешь справку о том как игроки КС при СССР переходили в ФК СМ? Я такой, я могу). Про остальные московские клубы тоже могу, но ФК СМ точно хватит. И никакого дербания тогда не было. Игроки сами рвались в ФК СМ) Ну и?)

    25.06.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Заболотный трудяга, но пусть он лучше играет в Спартаке!

    25.06.2025

  • Aprel

    Спартак чемпион! Наши футболисты, ещё на подходе...:relieved:

    25.06.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    С самой большой армией ........ !

    25.06.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Спартак - клуб с лишними деньгами:rofl:. Единственная польза от Зе - переходит бесплатно, не занимает легионерский слот, в матчах с костоломами и дровосеками будет их рубить точно так же. Ну и дурака может на последних минутах затолкать. Много денег не просит. Будет сидеть и иногда выходить минуте на 75.

    25.06.2025

  • Vadson

    это его выбор, его нужно уважать. Ежели, разумеется, верить всему написанному на этом базарном ресурсе.

    25.06.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Да всё он верно просчитывает, зачем ему сидеть на лавке в Спартаке и выходить на замены, если в Динамо он будет играть в основе полное время!

    25.06.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Не претендую на серьезные умозаключения от таких новостей :rofl:

    25.06.2025

  • Олег Каноков

    Зе вообще куда вам ставить?Тогда Бонгонда и Угальде где будут?Время столбов давно уже ушло.имхо

    25.06.2025

  • Ю.Ю.

    Петросяновщина. Не более.

    25.06.2025

  • Ю.Ю.

    Всё, всё, не продолжайте. Это скучно. Все говорят об этом, но никто не в состоянии поведать, какие именно преференции получает Зенит от дюковского руководства. И нет никакого смысла связывать деятельность Дюкова и боление за ФК Зенит. Я, к примеру, начал болеть за команду, когда Дюков ещё не родился. Т.ч. подъёп не засчитан.

    25.06.2025

  • Rudrik31

    ставка на Акрон?

    25.06.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Если это так, то просто здорово! У нас есть молодой Артём Быковский, высокий парень 194 рост, здорово себя проявил в турнирах, где играл. Зачем нам Зе, Сергеев? Пусть идут в Динамо))) А еще лучше в Зенит. Семак будет выпускать одновременно Гонду, Соболева, Сергеева, Заболотного, Кассьерру, а Глушенков и Мостовой будут на них навешивать весь матч:stuck_out_tongue_winking_eye:

    25.06.2025

  • Rudrik31

    вся страна видит!!!!)

    25.06.2025

  • Александр Солодовников

    А наши Крылья наш губер решил поглубже в задницу засунуть , особенно это хорошо видно глядя на то как весь футбольный мусор у нас собирают, а Ежову пинка под зад... ....

    25.06.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Горящих самолетов на земле :fire::rofl:

    25.06.2025

  • Rudrik31

    по карманам?)

    25.06.2025

  • Олег Олег

    Тебе, похоже, уже отсыпали)

    25.06.2025

  • Rudrik31

    Крылья сложили крылья и ушли в пике похоже

    25.06.2025

  • Max Stch

    Крылья только Крылья

    25.06.2025

  • Max Stch

    Заболотный в Спартаке, режет слух

    25.06.2025

  • Max Stch

    великое

    25.06.2025

  • Александр Солодовников

    Сергеев очень хороший игрок, но в Динамо , да и В Спртаке ему точно не место... Где бы он точно не потерялся так это Конюшня...

    25.06.2025

  • RobertH

    Не ожидал корреляции между между мутной деятельностью Дюкова и болением за ФК Зенит. О патологическом совмещении Дюковым двух несовместимых в цивилизованном футбольном мире функций у меня уже устал писать компьютер...

    25.06.2025

  • Max Stch

    включайте прямо сейчас Матч) там про Спартак..и прямо в эфире дословно- главное не обосраться !..есть вопросы к Станковичу! ( вот прямо так и сказали) )))

    25.06.2025

  • Иван Л.

    Береги себя Ваня

    25.06.2025

  • Олег Каноков

    Надо было Салаха купить?)

    25.06.2025

  • Ни кто кроме нас

    То есть даром будет играть???

    25.06.2025

  • Ни кто кроме нас

    Так Вы за 3 ляма его взяли???

    25.06.2025

  • Ни кто кроме нас

    Даром будет играть???

    25.06.2025

  • Олег Каноков

    Это уже по умолчанию...как аксиома.)

    25.06.2025

  • Реалист-правдоруб

    Садыгов отклонил предложение Спартака и переходит в Чётотамспор.

    25.06.2025

  • Динамов

    У Динамо денег нет - все деньги у Костина в личной кубышке и ФК он их не даёт.

    25.06.2025

  • Ни кто кроме нас

    Не Сергеев, а агент отклонил. Динаму судя по всему денег всем насыпало…

    25.06.2025

  • Динамов

    gan75 Гафин и Пивоваров сделают всё, чтобы опустить Динамо в ФНЛ, вот увидите.

    25.06.2025

  • richardford

    Место какое заняли, болельщики?

    25.06.2025

  • Динамов

    Согласен, что неприятно - такой хлам, как Сергеев, в Динамо даром не нужен! Но к сожалению нашим ФК руководят конCHенные выRодки Гафин и Пивоваров, которые Nенавидят Динамо и обожают свой любимый Зенит.

    25.06.2025

  • richardford

    Правильно сделал, у Динамо стадион получше, чем у Спартака.

    25.06.2025

  • Бен Ричардс

    Слава богу! Одним ногомячистом в "Спартаке" меньше будет.

    25.06.2025

  • Jean4

    Печалит не столько отказ Сергеева, не хочет не надо, много не потеряем. Печалит больше теперь возможный приход Заблевотного. Кто угодно только не он! :laughing: :scream:

    25.06.2025

  • 2Палыч2

    Да,во всём виноват Газпром и Зенит!

    25.06.2025

  • Динамов

    Сергеев футольный муSор, а нам в Динамо муSора не надо. Только муSор может стоить 3 млн евро в 30 лет.:face_with_symbols_over_mouth::thumbsdown: Вали в Спартак, Сергеев!:face_vomiting:

    25.06.2025

  • Ю.Ю.

    Да никакого подъёПа. Достаточно посмотреть составы прославленных столичных клубов в советские времена или в 90-е, а начиная с середины 00-х у Зенита. Никто и никогда не замарачивался, что будет с клубом, из которого выдёргивают лучших. Кстати в Европе теже самые правила, т.ч. Дюкова в связи с этим, поминать нет никакого смысла.

    25.06.2025

  • Семён Фадеич

    Респект!

    25.06.2025

  • Кабанчик

    Ну и дурак. Упустил шанс поиграть в великом клубе с самой большой в России армией болельщиков. Испугался конкуренции с Угальде, лучшим бомбардиром РПЛ.

    25.06.2025

  • Реалист-правдоруб

    Все дороги ведут к Заболотному. Кахигао топ!

    25.06.2025

  • Реалист-правдоруб

    Станкович звонил 3 раза.

    25.06.2025

  • RobertH

    Подъёп зачтён. Но лучше заметить сегодня, чем не замечать вовсе. Нет?

    25.06.2025

  • Олег Воробьёв

    Шарит.

    25.06.2025

  • Ю.Ю.

    Так было всегда. Странно заметить это только сегодня.

    25.06.2025

  • RobertH

    Опять Крылья дерибанят. Потом от Лиги отваливаются клубы за ненадобностью. Плохо уже пахнет на всю Европу от дюковского хозяйства. Сделайте нафиг уже чемпионат РПЛ из московских команд плюс Зенит и радуйтесь бл!

    25.06.2025

  • igorlvov

    Ну ёёёёё не приятно конечно! Но хозяин барин, да и нет худо без добра! Как не крути, а запашком бомжей немного, но провонялся! И не известно вписался бы он в команду!? Так что ХРЕН С НИМ!

    25.06.2025

  • Деп Б.Охта

    Как он смог отказать самому Спартаку!!!!!!!!!? Здесь без третьей силы не обошлось. Заговор!!!!!!!!!!!!!!

    25.06.2025

  • Алексей Переверзев

    Это эскадрилья

    25.06.2025

  • Олег Каноков

    Всё правильно Ваня сделал.Тюке ещё толго восстанавливаться,играть наверяка будет в основе.Правильное решение.А после возвращения Тюки у братских будет выбор в атаке.

    25.06.2025

  • Valery Petrukhin

    Отличная новость! Такой поплавок, который нигде долго не держится, и задаром не нужен.

    25.06.2025

  • Корнелий Ш

    и он тоже итальянский не знает

    25.06.2025

  • ФОКСИ

    Нормальные люди не хотят смрадом дышать и работать с истериками.....

    25.06.2025

  • Valera Krasin

    Неглупый малый, соображает.

    25.06.2025

  • shilina.ina

    Очень правильное решение

    25.06.2025

  • Darkman79

    О,да великая сборная))))

    25.06.2025

  • gan75

    Да и со Спартаком тоже сложно ниже 6 упасть...

    25.06.2025

  • -S_P_A_R_T_A_K-

    Его право, да и на он нужен, есть два напа , пусть играют.

    25.06.2025

  • lvb

    Джиний, опять накидался на ночь глядя? Завязывай с грибами и клеем, переходи на пепси колу. С пепси у тебя глюки начнутся. Кайфанешь)))

    25.06.2025

  • LemieuxMario3

    Ему тоже Станкович звонил?)))

    25.06.2025

  • Корнелий Ш

    Выбрал футбол?

    25.06.2025

  • Правильно, потому что, если снова заиграет Угальде, то есть вероятность выходить только на замену.

    25.06.2025

  • lvb

    "Как стало известно «СЭ»"(с) Константин, Вам же нет хода в ФК СМ, там ангажированных блогеров, вроде Вас, банально на порог не пускают) Откуда инфа? "Дохлый карп" Вам свои бредни скинул, за долю малую?). Спросите у Медведева, "дохлый карп" уже не "торт". Лучше плюньте на такой "источник")

    25.06.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Сбитый лётчик к сбитому лётчику идёт . А два сбитых лётчика - это катастрофа

    25.06.2025

  • qck1967

    Ну, так о чём и говорю, что в "Динамо" жизнь и перспективы выглядят лучше.

    25.06.2025

  • Кот-матрос

    Нуу... может конечно и так.

    25.06.2025

  • gan75

    Ниже 6 места трудно упасть с Динамо

    25.06.2025

  • gan75

    Из Динамо к сборной ближе...

    25.06.2025

  • qck1967

    Ну, логика есть. Гражданин тренер "Спартака" может провалить первую половину, получить компенсацию и свалить тренировать очередной "Ференцварош". И команду будут ломать. Оно надо? Валере же точно дадут годик поработать. И форс-мажор случится, если Валера окажется ниже 10-го места, что странно ибо состав неплох. А потому "Динамо" - это спокойнее. А может и перспективнее.

    25.06.2025

  • Evgeny Klishevich

    а смысл идти в мусорку. хоть и болела спартака. там нет линии кроме вратаря (я считаю) которая не требует усиления.

    25.06.2025

  • Кот-матрос

    Ззабивные форварды конечно нужны, но... этот увалень зачем, на замену Тюке?

    25.06.2025

  • gan75

    Никто не хочет идти в Спартак :(((

    25.06.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

