25 июня, 21:01

Пьянич и Жемалетдинов покинули ЦСКА

Руслан Минаев
Миралем Пьянич.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

ЦСКА объявил об уходе полузащитников Миралема Пьянича и Рифата Жемалетдинова.

У игроков завершились контракты с армейским клубом.

35-летния босниец играл за ЦСКА с сентября 2024 года. Пьянич провел 25 матчей и сделал 3 голевых паса.

28-летний Жемалетдинов перешел в ЦСКА на правах свободного агента в июле 2024-го. На его счету 29 матчей за московский клуб, 2 гола и 4 результативные передачи.

Иван Сергеев, Антон Заболотный, Наир Тикнизян и&nbsp;Фабио Челестини.Куда перейдут Сергеев и Заболотный, ЦСКА возглавил швейцарец, Тикнизян уехал в Сербию. Таблица трансферов РПЛ

Материалы сюжета: РПЛ, итоги сезона: главные события чемпионата и лето-2025
Смолов: «На сегодняшний день работа в политической сфере не интересна»
«Зенит», ЦСКА и «Спартак» пока в тени. «Краснодар», «Динамо» и «Локо» рулят. Колонка Казакова о трансферном рынке РПЛ
Синяев: «Торпедо» предоставило все документы, подтверждающие финансовые гарантии для участия в РПЛ»
Савичев: «Хочется приносить и дальше пользу «Акрону», он стал для меня родным»
Вратарь ЦСКА Шайхутдинов перешел в ульяновскую «Волгу»
Тедеев: «Савичев — большой профессионал, всецело оправдывающий свой статус в «Акроне»
  • Sasha Sasha

    Далеко сейчас нахожусь, немного не улавливаю темы,но моя любимая команда, должна быть наверву

    28.06.2025

  • Uncle Бeньсий.

    Про гнусность только тебе, гнусавому, и рассуждать. Редкостный недоумок, дебил +.))

    27.06.2025

  • mikeV

    А как же Химки и Торпедо?

    26.06.2025

  • Миллионер Корейко

    А он из него выходил?:thinking:

    26.06.2025

  • Uncle Бeньсий.

    Тупак заднеприводной.))

    26.06.2025

  • zg

    То есть Кисляк пиз@ил?А зачем?!)

    26.06.2025

  • руслан магомедов

    Сто на сто правильно. обляка и дивей выученики витька-гандилы два туполобых хутболиста. А, ванек так вообще мнит себя топом.!!!

    26.06.2025

  • руслан магомедов

    Со слов Кисляка?? Что оно могло подтянуть? Любой игрок видит, кто и как выкладывается во время матча. Твоя пьянича не могла и не хотела выкладываться. оно на халяву проторчало в клубе!!!!!!!!

    26.06.2025

  • руслан магомедов

    О, чем твоя миралема каменюка на шее Клуба. оно не играло, оно халява.

    26.06.2025

  • руслан магомедов

    Как всегда фуфу прогнал ты. Кому и за что хвалу шлешь.

    26.06.2025

  • Sergey Sparker

    Дела в прокуратуре. В футболе - делишки.

    26.06.2025

  • руслан магомедов

    Охринительный результат пьничи провел 25 матчей сделал 3 голпаса!!!!!! оно изначально было никчемкой приехавшей не играть а бегать чуть-чуть и приставать к судьям. Не хотело оно играть. Благодаря николиче на халяву отиралось в клубе. Наверняка или само поняло , или новый ГТ сказал на фуг этого и второго. Свалил и слава новому ГТ.

    26.06.2025

  • на каждый клуб перезва найдется!

    уходятлегенды а койта остается!

    26.06.2025

  • mdgrun

    "35-летния босниец..." СЭ в своём репертуаре!

    26.06.2025

  • Роман Морковкин

    По херчику Топотунчика поной, мегамозглый переумок. Ты же уважаешь гомосячьи досужьи беседы. Это же надо, спалился на пропаганде гомосятины, а потом, поняв что зашкварился окончательно, выждал время и на меня в атаку пошёл, решив перевернуть всё с ног на голову. :hugging: Нет, Аглобля, не пройдёт этот номер, ищи дураков. Я тебя, тупнину, всегда минусил, но после твоих гомопостов в мой адрес зарекся дотрагиваться до тебя даже посредством минусов и плюсов, о чём и уведомил тебя в письменном виде. И ты молчал, чувырлёныш, потому что вся переписка - вот она, на ладони лежала. А сейчас время прошло, свои посты подтёр частично сам, частично модератор, решил переиначить? Хииии. Не пройдёт! Гомосекам места в левых отсеках. Туда и иди, голубец.

    26.06.2025

  • Трулятрам

    Ой, а что случилось с пьяничем? )))) ахахах...он же в прошлом году все рассказывал сказки, что ему нравится в россии, все устраивает и готов здесь играть до конца карьеры своей)))) ахахахах оказывается врал.

    26.06.2025

  • ViktorDiktor®

    Жора Черданцев покинул расположение МатчТВ и ушел в запой! )

    26.06.2025

  • Саша

    Николич правильно покинул этот клуб-скупердяй. Ничего хорошего с этой бизнесвумен Челестини ЦСКА не светит. Максимум: борьба с Рубином, Ростовом, Крыльями и Акроном за 6-10 места в чемпионате и вылет в Кубке на стадии 1/4 финала. Вообще, когда председателем совета директоров футбольного клуба ЦСКА с 8 мая 2020 года стал бывший министр экономического развития России, после отставки 15 января 2020 года и посадки на почётную должность Орешкина Максима Станиславовича, влияние почетного президента Евгения Гинера и зиц-спортдиректора Романа Бабаева свелось к абсолютному нулю. Николичу отказали в доверии, не продлив с ним контракт до 2028 года. А Николич не захотел просто доработать остаток контракта с ЦСКА, ожидая продления контракта по фактическим результатам нового сезона. С уходом джокера Пьянича и скрытого джокера Жемалетдинова, ЦСКА расписался в ведомости отказа борьбы за чемпионство.

    26.06.2025

  • Uncle Бeньсий.

    По Педре поной, недоумок.)))

    26.06.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Много шума из ничего (о Пьяниче)

    26.06.2025

  • Спринт

    Эти двое для ЦСКА не помощники. Избавиться еще нужно и от недоучек-вредителей - от Обляка, Дивея, Мухи. Рапу нужно было оставлять непременно, бкз него у армейцев нет центрального нападающего.

    26.06.2025

  • EAst17

    Ну Пьянич играл как мог, не сачковал , молодым, да и не только годик с ним побегать только в плюс, 3 голевых как-никак.

    26.06.2025

  • knight templar

    ЦСКА круто "усиливается" этим летом, так как бабайка пообещал побороться за шимпиньонство. В итоге примерно через месяц после открытия трансферного окна ушли: тренер Николич, центрфорвард Гуарирапа, полузащитники Жемалетдинов и Пьянич. А на их место взяли какого то тренера-швейцарца, которому на родине грозятся за это темную устроить и больше вообще НИКОГО. В клуб вернулась только куча никому не нужных бездарей, которых раздали по арендам в надежде что их выкупят, но они оказались никому не нужны и их вернули назад.

    25.06.2025

  • Igar2307

    В этом сезоне Рифат и Пьянич не были лишними, принесли пользу в ключевых матчах.

    25.06.2025

  • Aston Villa

    Ну он был нужен Николичу, и то потому, что он помнил его по лохомотам. Не особый помощник, а несколько игр и вовсе провалил...

    25.06.2025

  • Aston Villa

    Пьянич... Жаль... Спасибо!!!

    25.06.2025

  • Palacios

    Не знаю, что там с Жемалетдиновым, чего он там всё бегает, но Пьянич это давно сбитый летчик. Дно.

    25.06.2025

  • zg

    Разговаривал точно чаще!Но вон,молодежь подтянул,со слов молодежи же,Кисляка в частности!)

    25.06.2025

  • gan75

    Да ладно, напрягся чуток в концовке, так что теперь, вечный контракт? 3 передачи за 25 матчей. С судьями разговаривал гораздо чаще...

    25.06.2025

  • zg

    Тут важно сочетание разговора и пинания мяча,а такого найти уже сложнее!)

    25.06.2025

  • gan75

    Найдётся другой мастер разговорного жанра

    25.06.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Пора Ахметку возвращать. А то кто же будет готовить плов и в стойле убираться. :blush:

    25.06.2025

  • хурма(сельдерей)

    в бронзе немалая его заслуга

    25.06.2025

  • ровнов

    Черданцев в запой ушел.

    25.06.2025

  • gan75

    Пьянич? Как так, кто же теперь с судьями говорить будет то?...

    25.06.2025

  • aug081266

    Пьянич игрок-стеночка...Совершенно бестолковый и не нужный,занимающий чьё-то место на поле...А Жемалетдинов не блистал но был на среднем уровне команды...Ему можно было дать ещё шанс...

    25.06.2025

  • Ботокс007

    Как ни лизал Пьянич задницу России, как ни оправдывался за отказ играть с Россией в 2022 году - вышвырнули, особо не думая. Ничего он в ЦСКА не показал, только бегал за арбитрами и гундел, размахивая руками.

    25.06.2025

  • lvb

    По-моему зря "конина" алкотного выкинула.. Весной он был весьма неплох, набрал форму и приносил много пользы. По паре раз считал его "полезности в игре") и осенью и весной Так то я сам удивился, обнаружив что полезность Пьянича в игре по сравнению с осенью 2024.. весной 2025 возрасла примерно на 50-60%. Причем считал сам, публично, онлайн, люди смотрели за подсчетом, тут не придерешься))). Количество точных забросов и пасов вперед, а так же обостряющих передач возросло. Стал пытаться играть в отборе и на перехватах, опускался в оборону и помогал ЦЗ. как мог. Вполне мог приносить пользу еще, после качественной работы в летнее ТО.

    25.06.2025

  • инок

    В любом случае что Миралему, что Рифату удачи в будущем в любой команде! И огромное спасибо за Кубок.)

    25.06.2025

  • zg

    Ну хз....Вроде и физуху поднабрал,сезон бы точно еще отбегал!)

    25.06.2025

  • Jean4

    Оба ниочем.

    25.06.2025

  • albou2

    Как бы на место этих свободных агентов не пришли другие. Селекция пока не очень внятная. И что с нападением????

    25.06.2025

  • Роман Морковкин

    Миралем, вернись! Отдай опыт и мастерство нашим молодым футболистам!

    25.06.2025

  • Дима Питерский

    Пацаны, есть ещё шикарный вариант: Клаудио Маркизио:laughing: Я готов на 1% от сделки:grin:

    25.06.2025

  • Rudrik31

    да не, сначала тайно вывез ромб, а потом сам сбежал, как Керенский)

    25.06.2025

  • Rudrik31

    да не, пора на отдых уже...

    25.06.2025

  • Прораб.

    Почему тайно? Прям явно.

    25.06.2025

  • Rudrik31

    Ромб тайно вывезли в Грецию((

    25.06.2025

  • Прораб.

    Поскорее бы начался чемп. Интересно посмотреть на нового тренера в деле.

    25.06.2025

  • Rudrik31

    Щитаю это выпад против Черданцеа! Как теперь ему матчи армейцев комментить? О ком говорить?!!!))

    25.06.2025

  • Павел Леонидович

    второй не велика потеря, а вот Миралема зря

    25.06.2025

  • Яна Калинина

    он аыполнил свои,деньги получил)а вот Мухину и минуты не дали

    25.06.2025

  • TokTram_

    Не ключевые игроки. Пьянич не выполнил поставленных ему задач.

    25.06.2025

  • Яна Калинина

    Оба пешеходы,быстрее не будут

    25.06.2025

  • Прораб.

    Значит, и ромб уже не в интересах нового тренера. «Клуб, сославшись на нового главного тренера, вышел из переговоров. Сказали, что у них другие приоритеты". Это о Рифате.

    25.06.2025

  • андрей андреев

    Пьянича нисколько не жаль - толку от него чуть, а вот Рифата зря отпустили.

    25.06.2025

  • zg

    Несмотря на изначальный скепсис,Миралема,наверное зря отпустили...

    25.06.2025

    • Источник: «Спартак» рассматривает вариант с приобретением Зайнутдинова

    Пьянич: «Фанаты ЦСКА, спасибо за этот потрясающий год. Уверен, что скоро увидимся»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

