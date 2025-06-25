Пьянич и Жемалетдинов покинули ЦСКА

ЦСКА объявил об уходе полузащитников Миралема Пьянича и Рифата Жемалетдинова.

У игроков завершились контракты с армейским клубом.

35-летния босниец играл за ЦСКА с сентября 2024 года. Пьянич провел 25 матчей и сделал 3 голевых паса.

28-летний Жемалетдинов перешел в ЦСКА на правах свободного агента в июле 2024-го. На его счету 29 матчей за московский клуб, 2 гола и 4 результативные передачи.