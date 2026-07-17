Игдисамов: «Одно присутствие Акинфеева вселяет уверенность в партнеров, а в соперника — неуверенность»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, как на команде сказалась травма капитана и вратаря Игоря Акинфеева.

«Не могу назвать точных сроков восстановления Игоря. Все будет зависеть от того, как будет чувствовать его колено. Но надеюсь, что это в ближайшее время. Потеря основного вратаря — это всегда большой урон для команды. Мы ждем, когда Игорь Владимирович поправится и будет с нами. Одно его присутствие вселяет уверенность в партнеров, а в соперника — неуверенность», — сказал Игдисамов «СЭ».

Голкипер получил повреждение 4 апреля в игре 23-го тура чемпионата России против «Акрона» (2:1).