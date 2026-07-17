Игдисамов: «Одно присутствие Акинфеева вселяет уверенность в партнеров, а в соперника — неуверенность»
Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, как на команде сказалась травма капитана и вратаря Игоря Акинфеева.
«Не могу назвать точных сроков восстановления Игоря. Все будет зависеть от того, как будет чувствовать его колено. Но надеюсь, что это в ближайшее время. Потеря основного вратаря — это всегда большой урон для команды. Мы ждем, когда Игорь Владимирович поправится и будет с нами. Одно его присутствие вселяет уверенность в партнеров, а в соперника — неуверенность», — сказал Игдисамов «СЭ».
Голкипер получил повреждение 4 апреля в игре 23-го тура чемпионата России против «Акрона» (2:1).
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4
|Спартак
|0
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|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
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|0
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|0
|0
|0
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|0
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8
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|0
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9
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|0
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10
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|0
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11
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|0
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
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|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
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|0
|0-0
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15
|Родина
|0
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30 тур
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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