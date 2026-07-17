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Globo: «Ботафого» готов продать Данило в «Зенит» или «Ньюкасл»

Алина Савинова

«Ботафого» нацелен оформить трансфер полузащитника Данило в «Зенит» или «Ньюкасл», сообщает Globo.

Ранее появилась информация, что сине-бело-голубые предложили 40 миллионов евро за 25-летнего футболиста. Однако, как отмечает источник, препятствием в переходе Данило в «Зенит» может стать желание самого полузащитника продолжить карьеру в команде из топ-лиг Европы.

«Ньюкасл» пока не делал официального предложения бразильскому клубу, но рассматривает трансфер Данило после ухода Сандро Тонали в «Тоттенхэм». В «Ботафого» полагают, что сделка может быть оформлена, если «Арсенал» выкупит у «Ньюкасла» Бруно Гимарайнса.

Контракт Данило с «Ботафого» рассчитан до лета 2029 года. В сезоне-2025/26 на его счету 24 матча за команду во всех турнирах, 10 голов и 3 результативные передачи. Полузащитник также играл за сборную Бразилии на чемпионате мира-2026, где провел 4 матча, выходя со скамейки запасных.

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ФК Ботафого
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
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Рубин

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Матеус Рейс
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