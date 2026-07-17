Globo: «Ботафого» готов продать Данило в «Зенит» или «Ньюкасл»

«Ботафого» нацелен оформить трансфер полузащитника Данило в «Зенит» или «Ньюкасл», сообщает Globo.

Ранее появилась информация, что сине-бело-голубые предложили 40 миллионов евро за 25-летнего футболиста. Однако, как отмечает источник, препятствием в переходе Данило в «Зенит» может стать желание самого полузащитника продолжить карьеру в команде из топ-лиг Европы.

«Ньюкасл» пока не делал официального предложения бразильскому клубу, но рассматривает трансфер Данило после ухода Сандро Тонали в «Тоттенхэм». В «Ботафого» полагают, что сделка может быть оформлена, если «Арсенал» выкупит у «Ньюкасла» Бруно Гимарайнса.

Контракт Данило с «Ботафого» рассчитан до лета 2029 года. В сезоне-2025/26 на его счету 24 матча за команду во всех турнирах, 10 голов и 3 результативные передачи. Полузащитник также играл за сборную Бразилии на чемпионате мира-2026, где провел 4 матча, выходя со скамейки запасных.