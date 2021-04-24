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Министр спорта Московской области отреагировал на победу «Химок» над «Динамо»

21:06
Роман Терюшков. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Роман Терюшков. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Министр спорта Московской области Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над московским «Динамо» в матче 27 тура Тинькофф РПЛ (1:0).

«Тяжелая игра, все шло до первого гола на встречных курсах. Мы победили в такой эмоциональной концовке. Для нас каждый матч важен, сейчас играем в свое удовольствие. Хочется закончить этот сезон как можно выше, готовимся к «Уралу» теперь. Максим Глушенков сегодня забил свой первый гол за «Химки». Это важный мяч для него, после такой тяжелой травмы и длительного восстановления. Поздравляю Макса!» — сказал Терюшков «СЭ».

«Химки» идут на 8 месте в таблице Тинькофф РПЛ с 41 очками в активе. «Динамо» занимает 6 строчку с 46 баллами.

(Сергей Федоров)

Динамо — Химки

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