Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Гол Глушенкова принес «Химкам» победу над «Динамо» в Москве

20:57
24 апреля. Москва. «Динамо» — «Химки» 0:1. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
24 апреля. Москва. «Динамо» — «Химки» 0:1. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

«Динамо» проиграло «Химкам» в матче 27-го тура чемпионата Росии — 0:1. Единственный гол встречи забил Максим Глушенков.

У «Динамо» осталось 46 очков — команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» набрали 41 очко и поднялись на седьмое место.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

27-й тур

«Динамо» (Москва) — «Химки» — 0:1 (0:0)

Гол: Глушенков, 90+1.

«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк (Скопинцев, 75), Нойштедтер, Ордец, Варела, Фомин, Грулев (Комличенко, 75), Шиманьски, Захарян, Игбун (Лесовой, 57), Тюкавин.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Филин, Дагерстоль, Кухарчук (Глушенков, 63), Могилевец, Мирзов, Трошечкин, Боженов, Себай (Конате, 58).
Предупреждения: Себай, 45+2. Дагерстоль, 51. Филин, 74.

Судьи: Кукуляк (Калуга). Березнов (Москва), Большаков (Санкт-Петербург).

ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону). Данченко (Уфа).

24 апреля. Москва. Стадион «Динамо».

Динамо — Химки

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Создатели «Спутника V» призвали Словакию опубликовать контракт с Pfizer
Стреляли и били палками: массовая драка произошла на стройке в Москве
Главу УФСИН по Забайкальскому краю застрелили на охоте

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
22
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры