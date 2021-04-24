Гол Глушенкова принес «Химкам» победу над «Динамо» в Москве
«Динамо» проиграло «Химкам» в матче 27-го тура чемпионата Росии — 0:1. Единственный гол встречи забил Максим Глушенков.
У «Динамо» осталось 46 очков — команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» набрали 41 очко и поднялись на седьмое место.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
27-й тур
«Динамо» (Москва) — «Химки» — 0:1 (0:0)
Гол: Глушенков, 90+1.
«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк (Скопинцев, 75), Нойштедтер, Ордец, Варела, Фомин, Грулев (Комличенко, 75), Шиманьски, Захарян, Игбун (Лесовой, 57), Тюкавин.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Филин, Дагерстоль, Кухарчук (Глушенков, 63), Могилевец, Мирзов, Трошечкин, Боженов, Себай (Конате, 58).
Предупреждения: Себай, 45+2. Дагерстоль, 51. Филин, 74.
Судьи: Кукуляк (Калуга). Березнов (Москва), Большаков (Санкт-Петербург).
ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону). Данченко (Уфа).
24 апреля. Москва. Стадион «Динамо».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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