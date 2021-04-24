Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал поражение от подмосковных «Химок» в матче 27-го тура Тинькофф-РПЛ (0:1).

«Как это могло произойти? Я просто в панике и в ужасе. Просто негодую. «Динамо» рассталось с еврокубками, теперь уже точно. Там впереди матчи с «Рубином», «Локомотивом» и ЦСКА. Делать нечего. Я не знаю, какие-то идиотские ошибки, совершенно. То одной команде проиграем, то «Крыльям» в кубке», — сказал Лещенко «СЭ».

Народный артист России также назвал результаты «Динамо» необъяснимыми.

«Сбалансированная команда вроде, молодежь в составе и тренер хороший. Просто необъяснимые вещи. Не хватает стабильности? Сколько можно о ней говорить, целый год уже прошел. Это просто безобразие. Мне нечего сказать, я расстроен жутко», — добавил Лещенко.

«Химки» идут на 8 месте в таблице Тинькофф РПЛ с 41 очками в активе. «Динамо» занимает 6 строчку с 46 баллами.

(Артем Бухаев)