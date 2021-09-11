Министр спорта МО раскритиковал судейство в матче «Химок» со «Спартаком»
Министр спорта Московской области Роман Терюшков высказался по поводу матча 7-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Химками» (3:1).
На 41-й минуте встречи главный арбитр матча Сергей Иванов отменил гол полузащитника «Химок» Кемаля Адеми после просмотра видеоарбитром повтора, зафиксировав офсайд.
«Гол отменили стопроцентный. Не знаю, зачем... Мы судей не критикуем, но все все видели. Офсайда не было. Осадок остался, потому что игра могла сложиться по-другому. Будем готовится к следующей игре, ничего страшного», — сказал Терюшков «СЭ».
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