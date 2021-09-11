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Министр спорта МО раскритиковал судейство в матче «Химок» со «Спартаком»

21:11
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Министр спорта Московской области Роман Терюшков высказался по поводу матча 7-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Химками» (3:1).

На 41-й минуте встречи главный арбитр матча Сергей Иванов отменил гол полузащитника «Химок» Кемаля Адеми после просмотра видеоарбитром повтора, зафиксировав офсайд.

«Гол отменили стопроцентный. Не знаю, зачем... Мы судей не критикуем, но все все видели. Офсайда не было. Осадок остался, потому что игра могла сложиться по-другому. Будем готовится к следующей игре, ничего страшного», — сказал Терюшков «СЭ».

Спартак — Химки

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 3
Ахмат 1
Матч завершен

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 3
Химки 1
Матч завершен

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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45
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