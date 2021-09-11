Черевченко объяснил отсутствие Мирзова в игре «Химок» со «Спартаком»
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко подвел итоги матча 7-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака» (1:3). Также он объяснил отсутствие в составе арендованного перед закрытием трансферного окна 7 сентября полузащитника красно-белых Резиуана Мирзова.
«Тяжелый матч получился. Пропустили два быстрых гола после начала таймов. Если бы при счете 0:2 Глушаков забил гол, могли вернуться в игру, но Максименко здорово отыграл. К футболистам у меня вопросов нет в плане самоотдачи, ест другие моменты", — сказал Черевченко.
"Что с Мирзовым? Он пришел с небольшим повреждением. Плюс он получал мало практики в «Спартаке», ему сложно сразу влиться, а у нас сейчас много игр с учетом Кубка», - добавил тренер.
«Спартак» поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков в семи матчах. «Химки» идут на 12-й строчке, имея в активе шесть очков после семи встреч.
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