Министр МО — о еврокубковой зоне: «Химки» на ходу. Верим в ребят»
19:16
Министр спорта Московской области Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» рассказал о перспективах «Химок» попасть в еврокубковую зону по итогам сезона.
«У нас, конечно, еврокубковых амбиций не было. Получится — хорошо, команда на ходу. Осталось пять игр, из которых три с прямыми конкурентами за еврокубковую зону. Если выиграть четыре игры, то можно претендовать на Европу. Тяжело будет с «Динамо», но у нас команда не хуже точно. Конечно, мы верим в ребят! Хочется поквитаться со «Спартаком» за обидное поражение. Но думаю, все будет решаться в последнем туре с «Сочи», — сказал Терюшков «СЭ».
«Химки» расположились на восьмом месте в таблице Тинькофф РПЛ с 38 очками в активе после 25 матчей.
(Владислав Флегонтов)
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