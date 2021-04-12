Министр спорта Московской области Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» рассказал о перспективах «Химок» попасть в еврокубковую зону по итогам сезона.

«У нас, конечно, еврокубковых амбиций не было. Получится — хорошо, команда на ходу. Осталось пять игр, из которых три с прямыми конкурентами за еврокубковую зону. Если выиграть четыре игры, то можно претендовать на Европу. Тяжело будет с «Динамо», но у нас команда не хуже точно. Конечно, мы верим в ребят! Хочется поквитаться со «Спартаком» за обидное поражение. Но думаю, все будет решаться в последнем туре с «Сочи», — сказал Терюшков «СЭ».

«Химки» расположились на восьмом месте в таблице Тинькофф РПЛ с 38 очками в активе после 25 матчей.

(Владислав Флегонтов)