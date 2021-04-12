Олич: «Это моя первая игра на домашнем стадионе. Хочу подарить болельщикам победу»

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич поделился мнением о готовности команды к матчу 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора».

«У нас много игроков травмированы, за последние дни было очень много игр, так что я дал некоторым ребятам отдохнуть. Молодая оборона, могут, конечно, возникнуть проблемы. На тренировках я видел Карпова, могу сказать, что он делает свою работу хорошо. Ошибки — нормально для молодого. Главное, чтобы он хорошо работал на тренировках и старался быть лучше. Я верю в него.

Хочу отметить, что наш стадион очень красивый. Болельщики всегда с нами, для меня это первая игра здесь, и я хочу подарить болельщикам победу», — сказал Олич в эфире «Матч Премьер».

Встреча пройдет сегодня, 12 апреля, в Москве.