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«Спартак» включил выход Сухины из судейской в обзор ярких моментов дерби с «Локо»

22:02
Станислав Сухина. Фото ФК «Спартак»
Станислав Сухина. Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» включил в обзор матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива» (0:2) выход из судейской начальника «Локо» Станислава Сухины. Видео опубликовано в официальном Twitter клуба.

После игры «Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить три эпизода матча. По мнению клуба, в этих моментах нужно было назначить пенальти в ворота «Локомотива».

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