«Спартак» включил выход Сухины из судейской в обзор ярких моментов дерби с «Локо»

«Спартак» включил в обзор матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива» (0:2) выход из судейской начальника «Локо» Станислава Сухины. Видео опубликовано в официальном Twitter клуба.

К сожалению, наша победная серия прервалась в Черкизове. Мы владели преимуществом, но пропустили голы после контратак.



Все яркие моменты московского дерби и огненная атмосфера подтрибунки — в традиционном видео ?? — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 12, 2021

После игры «Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить три эпизода матча. По мнению клуба, в этих моментах нужно было назначить пенальти в ворота «Локомотива».