«Спартак» включил выход Сухины из судейской в обзор ярких моментов дерби с «Локо»
22:02
«Спартак» включил в обзор матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива» (0:2) выход из судейской начальника «Локо» Станислава Сухины. Видео опубликовано в официальном Twitter клуба.
К сожалению, наша победная серия прервалась в Черкизове. Мы владели преимуществом, но пропустили голы после контратак.— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 12, 2021
Все яркие моменты московского дерби и огненная атмосфера подтрибунки — в традиционном видео ??
После игры «Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить три эпизода матча. По мнению клуба, в этих моментах нужно было назначить пенальти в ворота «Локомотива».
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
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