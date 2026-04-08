Мажич назвал справедливыми удаления Силвы и Черникова в концовке матча «Ахмат» — «Краснодар»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич прокомментировал обоснованность удаления двух игроков обеих команд в концовке матча 23-го тура чемпионата России между «Ахматом» и «Краснодаром».

Игра прошла 4 апреля на «Ахмат Арене» в Грозном и завершилась победой «быков» со счетом 1:0. В добавленное к матчу время главный арбитр Антон Фролов показал красные карточки полузащитнику «Ахмата» Исмаэлу Силве и хавбеку «Краснодара» Александру Черникову.

«Силва получил красную заслуженно, но количество матчей дисквалификации я не знаю, это вопрос к КДК. Его движение было акцентированным. Черников сыграл в мяч, а затем был контакт с бутсой или голеностопом. Две ноги движутся вперед, а это действие он должен контролировать. Он на скорости ударил по мячу и продолжил движение, ударив соперника», — приводит matchtv.ru слова Мажича.

Также Мажич отметил, что вратарь «Ахмата» Вадим Ульянов в конце матча не нарушил правила на форварде «Краснодара» Джоне Кордобе в моменте единоборства, поэтому судья верно продолжил игру.

«Краснодар» с 52 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Ахмат» с 30 очками располагается на девятой строчке.

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