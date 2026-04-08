Талалаев послезавтра перенесет операцию и планирует вернуться в расположение «Балтики» на следующей неделе

Как стало известно «СЭ», главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в последние дни находится в больнице и послезавтра перенесет операцию на желудочно-кишечном тракте. Планируется, что он вернется в расположение калининградской команды на следующей неделе.

«В ближайшие недели я в любом случае дисквалифицирован и не могу находиться во время матчей на скамейке рядом с командой, — говорит Талалаев. — Понимаю, что многие неприятности со здоровьем у людей происходят от нервов, и обращаюсь ко всем болельщикам: берегите себя! Всем здоровья и добра!

Что же касается тренировочного процесса в этот период, то за команду я спокоен, уверен и в ребятах, и в тренерском штабе. Результат и содержание последнего матча в Махачкале связываю с эффектом перерыва на матчи сборных, во время которого впервые в истории клуба сразу шесть наших игроков было приглашено в разные национальные команды. На мой взгляд, они после возвращения выглядели не оптимально, и будем разбираться, как избежать повторения подобных ситуаций в дальнейшем».

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