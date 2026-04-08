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8 апреля, 18:34

Талалаев послезавтра перенесет операцию и планирует вернуться в расположение «Балтики» на следующей неделе

Игорь Рабинер
Обозреватель
Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в последние дни находится в больнице и послезавтра перенесет операцию на желудочно-кишечном тракте. Планируется, что он вернется в расположение калининградской команды на следующей неделе.

«В ближайшие недели я в любом случае дисквалифицирован и не могу находиться во время матчей на скамейке рядом с командой, — говорит Талалаев. — Понимаю, что многие неприятности со здоровьем у людей происходят от нервов, и обращаюсь ко всем болельщикам: берегите себя! Всем здоровья и добра!

Что же касается тренировочного процесса в этот период, то за команду я спокоен, уверен и в ребятах, и в тренерском штабе. Результат и содержание последнего матча в Махачкале связываю с эффектом перерыва на матчи сборных, во время которого впервые в истории клуба сразу шесть наших игроков было приглашено в разные национальные команды. На мой взгляд, они после возвращения выглядели не оптимально, и будем разбираться, как избежать повторения подобных ситуаций в дальнейшем».

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Андрей Талалаев
ФК Балтика
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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