РФС объявил об акции в поддержку пострадавших от наводнения в Дагестане

Российский футбольный союз (РФС) совместно с РПЛ, ФНЛ и профессиональными клубами объявил о проведении благотворительной акции «Сильные вместе» в поддержку жителей Дагестана, пострадавших от наводнения.

На ближайших матчах всех профессиональных футбольных турниров России команды выйдут на поле в футболках с надписью «Дагестан, мы с тобой». Дикторы на стадионах и комментаторы в эфире расскажут о последствиях наводнения и призовут поддержать жителей региона.

Акция стартовала 8 апреля с матчей FONBET Кубка России «Динамо» — «Краснодар» и «Зенит» — «Спартак».

Клубы и лиги окажут дополнительную поддержку жителям Дагестана — формат и объем помощи они определят индивидуально.