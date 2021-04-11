Михаил Боярский: «В борьбе за вторую путевку в ЛЧ «Локомотив» мне симпатичен больше «Спартака»

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал «СЭ» победу «Локомотива» над «Спартаком» (2:0) в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ.

«Поражение «Спартака» я предчувствовал, все закономерно, хорошего понемножку. «Зенит» идет к финалу уверенной походкой. Надеюсь, «Краснодар» мы одолеем и под руководством Семака бесспорно третий год подряд возьмем чемпионство. Травм у нас почти нет, команда в хорошем состоянии, Азмун набрал идеальную форму. Замечательная команда у нас, прекрасные ветераны, привлекаем молодежь в состав. Печально только, что сегодня первыми гол пропустили, это немного не по-чемпионски. Но «Зенит» доказал, что и это нас не смущает», — сказал Боярский «СЭ».

Также заслуженный артист поделился своими размышлениями о судьбе второго места в турнирной таблице.

«Что касается второй путевки в Лигу Чемпионов, то я предпочитаю «Локомотив», эта команда мне более симпатична. «Спартак» — слишком амбициозная команда, которая решает не только спортивные вопросы, но и какие-то этические проблемы» — добавил Боярский.

«Спартак» после 25 туров занимает 2 место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 47 очками, «Локомотив» идет следом с 46 очками. Лидирует «Зенит» с активом в 54 очка.

(Сергей Федоров)