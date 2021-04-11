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Пабло объяснил, почему тепло поприветствовал Айртона перед матчем

22:10
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Защитник «Локомотива» Пабло после победы над «Спартаком» (2:0) в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ объяснил, почему тепло пообщался с защитником красно-белых Айртоном.

— Перед игрой вы тепло поприветствовали Айртона. Вы попросили его удалиться?

— Бразильцы всегда приветствуют друг друга. Мы с ним даже не были знакомы. Перед матчем просто пожелали друг другу удачи.

(Артем Калинин)

Локомотив — Спартак

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