Управляющий директор «Спартака»: «Команда не показала той игры, на которую мы рассчитывали»

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков 11 апреля рассказал, что красно-белые будут подавать апелляцию на судейство в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:2).

«Команда сейчас проанализирует игру, главный тренер определит моменты, по которым стоит подать апелляцию. Связано ли это с тем, что шансы на чемпионство практически утеряны? На самом деле мы сейчас не говорим о шансах на чемпионство. Я расстроен тем, что команда не показала той игры, на которую мы рассчитывали, не были заряжены на матч, как «Локомотив», — сказал Мележиков.

Во втором тайме мяч дважды попал в руки игроков «Локомотива» в штрафнй площади, но арбитр ни разу не назначил пенальти.