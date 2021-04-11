Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Управляющий директор «Спартака»: «Команда не показала той игры, на которую мы рассчитывали»

22:18
Теги:

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков 11 апреля рассказал, что красно-белые будут подавать апелляцию на судейство в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:2).

«Команда сейчас проанализирует игру, главный тренер определит моменты, по которым стоит подать апелляцию. Связано ли это с тем, что шансы на чемпионство практически утеряны? На самом деле мы сейчас не говорим о шансах на чемпионство. Я расстроен тем, что команда не показала той игры, на которую мы рассчитывали, не были заряжены на матч, как «Локомотив», — сказал Мележиков.

Во втором тайме мяч дважды попал в руки игроков «Локомотива» в штрафнй площади, но арбитр ни разу не назначил пенальти.

Локомотив — Спартак

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры




Загрузка...