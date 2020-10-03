Михаил Боярский: «Борьба «Спартака» за чемпионство исключена, это слишком мизерный соперник для «Зенита»

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в беседе с «СЭ» прокомментировал ничью со «Спартаком» (1:1) в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ.

— Валидольный был футбол, я перенервничал страшно. Конечно, «Зенит» мог удержать победу, если бы избежали непонятных ошибок, — заявил Боярский «СЭ». — Потом было много странных промахов, просто чудеса какие-то, как будто ворота заколдованы были. «Зенит» мне понравился больше сегодня, хоть и пропустили в конце. Думал, победят со счетом 1:0. Мне кажется, выход Сердара был напрасным. Замены были не самыми удачными, «Зенит» все-таки забил в этом составе. В данном случае для меня ничья — это поражение. Я считаю, что «Зенит» сегодня проиграл.

Много комплиментов в адрес Максименко, но ничего особенного он не сделал. Лучше отметить спасение Кержакова, он вообще хорошо стоял сегодня. «Спартак» бьется отчаянно, играли дома при большом количестве болельщиков. Они достаточно хорошо играли, но «Зенит» играет сильнее, поэтому ничья обидная.

Борьбы со «Спартаком» за чемпионство не будет. Это слишком мизерный соперник для «Зенита». Это исключено. Мы сейчас наберем очков, что «Спартак» уже не сможет догнать «Зенит» к следующей очной встрече. (Сергей Федоров)