Metaratings: «Спартаку» интересен защитник «Америки» и сборной Уругвая Касерес

«Спартак» проявляет интерес к защитнику «Америки» Себастьяну Касересу, сообщает Metaratings.

Контракт 25-летнего уругвайца с мексиканским клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

В прошлом сезоне на его счету 30 матчей за клуб. Касерес провел 12 игр за сборную Уругвая.