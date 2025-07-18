Альба считает, что «Ростов» не стал слабее после ухода Осипенко и Комличенко

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался об уходе из команды защитника Максима Осипенко и форварда Николая Комличенко.

«Я тренирую игроков, которые у меня есть. Всегда уходили футболисты, которые были важны. До этого ушел Глебов. Нам надо работать с игроками, которые у нас сейчас есть, и в будущем они будут такими же, как Осипенко, Комличенко и Глебов», — приводит «РБ Спорт» слова Альбы.

Также специалист ответил на вопрос о том, сильно ли ослабил команду уход Осипенко, Комличенко и Данила Глебова.

«Я не считаю, что мы стали слабее. Мы просто сейчас делаем все по-другому: есть другие игроки, которые тренируются, привыкают к своей роли. Может быть, с одной стороны, нам нужно где-то поработать и набрать, а где-то, наоборот, мы прибавили», — добавил тренер.

В это межсезонье 31-летний Осипенко перешел в московское «Динамо», а 30-летний Комличенко — в «Локомотив». 25-летний Глебов в феврале покинул «Ростов» и присоединился к бело-голубым.