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18 июля 2025, 17:08

Альба считает, что «Ростов» не стал слабее после ухода Осипенко и Комличенко

Алина Савинова

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался об уходе из команды защитника Максима Осипенко и форварда Николая Комличенко.

«Я тренирую игроков, которые у меня есть. Всегда уходили футболисты, которые были важны. До этого ушел Глебов. Нам надо работать с игроками, которые у нас сейчас есть, и в будущем они будут такими же, как Осипенко, Комличенко и Глебов», — приводит «РБ Спорт» слова Альбы.

Также специалист ответил на вопрос о том, сильно ли ослабил команду уход Осипенко, Комличенко и Данила Глебова.

«Я не считаю, что мы стали слабее. Мы просто сейчас делаем все по-другому: есть другие игроки, которые тренируются, привыкают к своей роли. Может быть, с одной стороны, нам нужно где-то поработать и набрать, а где-то, наоборот, мы прибавили», — добавил тренер.

В это межсезонье 31-летний Осипенко перешел в московское «Динамо», а 30-летний Комличенко — в «Локомотив». 25-летний Глебов в феврале покинул «Ростов» и присоединился к бело-голубым.

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Источник: РБ Спорт
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Данил Глебов
Максим Осипенко
Николай Комличенко
Футбол
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Джонатан Альба
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
15
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
16
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар 1 : 2
9.08 20:30 Рубин – Оренбург 1 : 1
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

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Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

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Артур Гарибян

Родина

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П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
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Натан Гассама

Балтика

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Андрей Лангович

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И К Ж
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 2 1 0
Максим Савельев
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