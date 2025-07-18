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18 июля 2025, 17:42

Представитель Погостнова — о продлении контракта с «Локомотивом»: «Клуб видит в нем перспективу»

Артем Бухаев
Корреспондент

Представитель защитника «Локомотива» Егора Погостнова Владимир Кузьмичев ответил на вопрос «СЭ» о продлении контракта клуба с игроком.

«По факту продлили на три года, так как еще год контракта действует. Клуб и мы считаем, что это оптимальный срок. Футболист молодой, в начале карьеры. Концовку прошлого сезона он провел хорошо, получил шанс, воспользовался им. Клуб видит в нем перспективу. В прессе не подсвечивалось, но над новым документом мы работали месяца два. Было желание у обеих сторон, чтобы Егор зашел с новым контрактом в новый сезон», — сказал Кузьмичев «СЭ».

18 июля «Локомотив» объявил о продлении контракта с Егором Погостновым. Новое соглашение с 21-летним центральным защитником будет действовать до лета 2029 года.

Погостнов провел за «Локо» 28 матчей и забил 3 гола.

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ФК Локомотив (Москва)
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1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
15
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
16
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар 1 : 2
9.08 20:30 Рубин – Оренбург 1 : 1
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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