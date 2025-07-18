Представитель Погостнова — о продлении контракта с «Локомотивом»: «Клуб видит в нем перспективу»

Представитель защитника «Локомотива» Егора Погостнова Владимир Кузьмичев ответил на вопрос «СЭ» о продлении контракта клуба с игроком.

«По факту продлили на три года, так как еще год контракта действует. Клуб и мы считаем, что это оптимальный срок. Футболист молодой, в начале карьеры. Концовку прошлого сезона он провел хорошо, получил шанс, воспользовался им. Клуб видит в нем перспективу. В прессе не подсвечивалось, но над новым документом мы работали месяца два. Было желание у обеих сторон, чтобы Егор зашел с новым контрактом в новый сезон», — сказал Кузьмичев «СЭ».

18 июля «Локомотив» объявил о продлении контракта с Егором Погостновым. Новое соглашение с 21-летним центральным защитником будет действовать до лета 2029 года.

Погостнов провел за «Локо» 28 матчей и забил 3 гола.