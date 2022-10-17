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Сегодня, 14:18

Мелижиков рассказал, что у «Спартака» не было проблем с новым контрактом Селихова

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Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о новом контракте голкипера московского клуба Александра Селихова.

«Легко ли прошли переговоры по новому контракту Селихова? Абсолютно легко. Не было вообще никаких проблем. Честно говоря, не знаю, с чего вдруг эти проблемы создали в телеграм-каналах, но проблем не было вообще. Все договоренности были достигнуты в одно-два касания. Кстати, уточню и то, что контракт у Александра заканчивался в конце мая 2023 года, а не в конце этого года. Новый контракт предусматривает и пролонгацию на один год, в том случае, если вратарь сыграет не менее 50% матчей в предыдущем сезоне», — приводит слова Мележикова «РБ Спорт».

Он также отказался отвечать на вопрос об усилении команды в зимнее трансферное окно.

Матч 14-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА завершился со счетом 2:2. «Спартак» с 26 очками в 13 матчах поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА идет на третьей строчке с 25 очками в 13 играх, опережая «Ростов» по дополнительным показателям.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-melezhikov-vse-dogovorennosti-po-kontraktu-selihova-by-li-dostignuty-v-odno-dva-kasaniya/
Александр Селихов
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

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