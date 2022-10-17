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Непомнящий: «Баринов имеет право и на более жесткие высказывания»

Непомнящий прокомментировал победу «Локомотива» над «Торпедо»
Александр Кружков
Обозреватель
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Известный российский тренер, бывший советник президента ПФК ЦСКА Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» прокомментировал победу «Локомотива» над «Торпедо» в 13-м туре РПЛ (1:0).

— Как вам «Локо» без немцев?

— Первое, что бросилось в глаза, — настрой футболистов. Видно — они не хотят тонуть, намерены как можно быстрее выкарабкаться из турнирного подвала. Благо подбор игроков позволяет. Вообще, глядя на «Локомотив», сразу задаешься вопросом — как же команда с таким крепким составом пошла ко дну?

— Ну и как для себя это объясняете?

— Футболисты должны не только понять идеи тренера, но и принять их. Одно без другого не работает. Думаю, проблема «Локомотива» именно в этом. Вот почему не получилось ни у Гисдоля, ни у Комппера, ни у Циннбауэра. Плюс то, о чем говорит в интервью Дмитрий Баринов. Некоторые игроки не выполняют того, что от них требуется...

— Это вы еще мягко переформулировали огненный спич капитана.

— Я не собирался его цитировать — просто передал смысл. А Баринов в нынешней ситуации имеет право и на более жесткие высказывания. На то он и капитан.

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«Локомотив» прервал свою серию из 5 поражений подряд в РПЛ и поднялся на 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 12 очками в 13 играх.

«Торпедо» идет на последнем, 16-м месте с 6 очками в 13 встречах. Игра с «Локомотивом» стала для автозаводцев первой под руководством нового главного тренера Андрея Талалаева.

Валерий Непомнящий
Дмитрий Баринов
ФК Локомотив (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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