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Мележиков: «В Лиге Европы мотивация у игроков запредельная, но не могу сказать, что в РПЛ они демотивированы»

21:59
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировать разную игру команды в Лиге Европы и в чемпионате России.

— За три месяца у «Спартака» три победы в чемпионате за 10 матчей. За тот же срок в Лиге Европы — три победы в шести матчах. Есть ли у игроков более серьезный ментальный настрой на Лигу Европы? Например, у Виктора Мозеса.

— Не думаю, что у Мозеса мотивация показывать себя на европейской арене больше, чем в чемпионате России. Очевидно, в Лиге Европы настрой запредельный. Игроки более мотивированы. Не могу сказать, что игроки на РПЛ демотивированы. Они все настраиваются на матч. Я это вижу, я нахожусь с ними постоянно. К сожалению, что-то не получается. Или мяч не идет в ворота, или соперник переигрывает. Тем не менее, результаты говорят сами за себя.

Может, на уровне чемпионата России не хватает нужных слов со стороны клуба, тренерского штаба. Мы имеем, что имеем. Сейчас мы на девятом месте. Сегодня была возможность сократить отставание от зоны Лиги Европы до 3-4 очков. При этом мы вышли из группы в этом турнире. Нужно работать дальше, искать проблемы внутри себя. Будем этим заниматься.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 18-й тур
13 дек, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
3:0
Спартак
Голы
Нобоа, 28 (1:0), Попов, 89 (2:0), Юсупов, 90+7 (3:0)
Сочи
Адамов Родригау Юрганов Прохин (Маммана, 46 ) Цаллагов Нобоа Терехов Заика (Маргасов, 90+3 ) Юсупов Жоаузинью (Попов, 67 ) Барсов (Бурмистров, 67 )
Спартак
Селихов Жиго Кофрие Джикия Умяров Зобнин Ломовицкий (Шитов, 88) Мозес Промес Бакаев Игнатов (Мелкадзе, 59)
Предупреждения
Юсупов 36, Прохин 45, Родригау 63, Адамов 90  -  Игнатов 27, Жиго 79, Бакаев 90
Удаления
Нобоа 66, Кофрие 90
Судьи
Иванов (Ростов-на-Дону) Данченко (Уфа) Усачев (Ростов-на-Дону)
ВАР
Левников (Санкт-Петербург) Болховитин (Ленинградская область)

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Артем Калинин все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 18-й тур, расписание и результаты матчей: «Динамо» — «Зенит», «Сочи» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры