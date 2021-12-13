Мележиков: «В Лиге Европы мотивация у игроков запредельная, но не могу сказать, что в РПЛ они демотивированы»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировать разную игру команды в Лиге Европы и в чемпионате России.

— За три месяца у «Спартака» три победы в чемпионате за 10 матчей. За тот же срок в Лиге Европы — три победы в шести матчах. Есть ли у игроков более серьезный ментальный настрой на Лигу Европы? Например, у Виктора Мозеса.

— Не думаю, что у Мозеса мотивация показывать себя на европейской арене больше, чем в чемпионате России. Очевидно, в Лиге Европы настрой запредельный. Игроки более мотивированы. Не могу сказать, что игроки на РПЛ демотивированы. Они все настраиваются на матч. Я это вижу, я нахожусь с ними постоянно. К сожалению, что-то не получается. Или мяч не идет в ворота, или соперник переигрывает. Тем не менее, результаты говорят сами за себя.

Может, на уровне чемпионата России не хватает нужных слов со стороны клуба, тренерского штаба. Мы имеем, что имеем. Сейчас мы на девятом месте. Сегодня была возможность сократить отставание от зоны Лиги Европы до 3-4 очков. При этом мы вышли из группы в этом турнире. Нужно работать дальше, искать проблемы внутри себя. Будем этим заниматься.