Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение красно-белых в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи» (0:3).

«Когда «Спартак» играет в Сочи, без пенальти не обходится, — сказал Пресняков «СЭ». — Это было еще в прошлом сезоне, когда при преимуществе красно-белые получили два пенальти. Второй пенальти был, а первый какой-то левый. Я думал, что «Сочи» выиграет, но не 3:0. Сегодня был день сочинцев. Я не знаю, что сказал Витория, но во втором тайме «Спартак» играл хорошо. Был перевес, неимоверное количество угловых. Наверное, он сказал, что надо играть без особой осторожности. Красно-белым надо пропустить, чтобы начать играть. В данном случае противнику помог элемент везения. Ну и вратарь хорошо сыграл. Такой счет считается разгромным, но разве по этой игре так скажешь?»

Также артист считает, что это поражение может стать формальной причиной увольнения Руя Витории.

«Мне жаль, если это послужит формальной причиной увольнения Руя. Они хотят его уволить, а тут еще 0:3. Болельщики же этого не хотят. Я в их числе. Он необычный тренер — никогда после матча не винит судью или кого-то еще. Сколько на него вешали с самого начала чемпионата, а он продолжал делать свою работу. Другой бы вспылил», — добавил Пресняков.

«Спартак» уходит на зимний перерыв на 9-м месте в турнирной таблице. В активе команды только 23 очка.