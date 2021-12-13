Нобоа рассказал о целях «Сочи» в этом сезоне

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, какие задачи стоят перед командой в этом сезоне.

— «Сочи» в тройке лидеров по итогам первой части чемпионата. Это круто.

— Конечно, это круто, тем более для клуба. Но у нас еще 12 игр впереди. Нужно быть готовыми к играм в сборной, хорошо тренироваться. Это футбол, посмотрим.

— Какой потолок у «Сочи», задача?

— В том году мы закончили пятыми. У нас хорошее руководство, тренер и команда. Мы думали, почему мы не закончили четвертыми, третьими. Почему нет? Мы можем, у нас хорошая команда.

— В этом году вы обыграли «Зенит».

— Да.

— Теперь ты чувствуешь, что все разговоры про фарм-клуб снялись?

— Всегда было такое. Когда играл за «Рубин», выигрывали «Ростов», когда играл за «Ростов», побеждали «Зенит», теперь за «Сочи». Когда ты играешь, хочешь всегда выигрывать. Это футбол.

— Тем не менее в этом году их удалось наконец-то обыграть.

— Они хорошая команда: удаление, потом автогол. Это футбол. В том году мы выиграли «Зенит» 1:0, потому 2:1 Азмун забил.

— После перехода в «Сочи» ты принял участие в 34 из 60 голов. Тебе уже немало лет. Как ты можешь это объяснить?

— Не знаю, я чувствую себя очень хорошо. Хочу забиваю, хочу атакую. Чувствую себя здесь более свободно. Иногда играю опорным, но больше как нападающим. Иногда меняемся местами с Юсуповым.

— На сколько лет ты еще чувствуешь в себе силы?

— Не знаю, только Бог знает. Сегодня чувствую себя очень хорошо, посмотрим, что будет дальше.

(Антон Иванов)