Медведев об уходе с поста председателя правления «Зенита»: «Искрометных цитат будет не меньше»

Александр Медведев прокомментировал «СЭ» свой уход с поста председателя правления «Зенита».

— Будете ли вы исполнять еще какие-то функции в «Зените»?

— Председатель совета директоров баскетбольного клуба и наблюдательного совета гандбольного клуба, — сказал Медведев «СЭ».

— Многие расстроились, что больше не будет таких же искрометных цитат, какие были раньше на вашем прошлом посту.

— Будет не меньше.

В субботу, 30 августа клуб из Санкт-Петербурга объявил об избрании Константина Зырянова на пост председателя правления. Медведев, который занимал этот пост с июля 2023 года, станет советником Зырянова.