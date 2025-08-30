«Ростов» — «Ахмат»: трансляция матча РПЛ онлайн

«Ростов» и «Ахмат» сыграют в чемпионате России 30 августа

«Ростов» и «Ахмат» проведут матч в седьмом туре чемпионата России в субботу, 30 августа. Игра пройдет на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток — в 20.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

30 августа 2025, 20:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

Игру «Ростов» — «Ахмат» в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 20.40 мск, за 5 минут до игры.

Ключевые события и результат игры «Ростов» — «Ахмат» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

«Ростов» после шести туров чемпионата России занимает 14-е место с 4 очками, предыдущим соперником желто-синих был «Локомотив» (3:3). У «Ахмата» — 7 очков и 10-я строчка, в предыдущем туре грозненцы сыграли вничью с «Оренбургом» (2:2).