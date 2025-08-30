Константин Зырянов стал новым председателем правления «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Зырянов избран председателем правления клуба, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

«Сегодня «Зенит» принимал дома «Пари НН». Матч закончился со счетом 2:0. После игры совет директоров ФК «Зенит» принял решение избрать председателем правления ФК «Зенит» Константина Зырянова», — говорится в посте, опубликованном в Telegram-канале клуба.

Александр Медведев, который являлся председателем правления «Зенита» с июля 2023 года, станет советником Зырянова.

Константин Зырянов выступал за «Зенит» с 2007 по 2017 год. Вместе с командой он трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок страны, а также по одному разу становился обладателем Кубка страны, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

47-летний Зырянов стал советником председателя правления «Зенита» в марте 2024 года.