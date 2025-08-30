«Спартак» играет вничью с «Сочи» после первого тайма

«Спартак» и «Сочи» обменялись голами в первом тайме матча 7-го тура РПЛ — 1:1. Игра проходит в Москве.

У хозяев гол с пенальти забил Эсекьель Барко. Гости отыгрались благодаря мячу арендованного у «Зенита» Дмитрия Васильева.