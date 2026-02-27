Мажич — об арбитре Прокопове: «Судья с ярко выраженным талантом и сильным характером»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич в разговоре с «СЭ» объяснил назначение Андрея Прокопова на матч 19-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Акроном».

«В списке назначений на первый весенний тур РПЛ один новый арбитр Андрей Прокопов. Мы вели его работу на протяжении длительного времени. В первой половине сезона Андрей отработал на 16 матчах: 12 — в Первой лиге и 4 — в Кубке России. Я смотрел все трансляции с его участием. И я лично присутствовал на стыковом матче между «Торпедо» и «Балтикой».

По итогам прошедшей части сезона Андрей Прокопов продемонстрировал высокий уровень подготовки, пропустив лишь один момент в одном матче. Я, как директор ДСИ РФС, выражаю Андрею и перспективным судьям из ФНЛ свое доверие.

Отдельно хочу подчеркнуть: Прокопов — судья с ярко выраженным талантом и сильным характером. Это перспективный арбитр, на которого стоит обратить внимание в РПЛ», — сказал Мажич «СЭ».