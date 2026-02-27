Лусиано Гонду: «Переход в ЦСКА очень много значит для меня»

Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду рассказал, почему перешел в московский клуб.

«На самом деле, будучи искренним, я скажу, что переход очень много значит для меня. Это означает заново начать получать удовольствие от игры в футбол, делать то, что мне нравится, то есть играть в футбол. И конечно же, да, речь идет о том, чтобы иметь больше игрового времени, получать удовольствие от тренировочного процесса, общей работы и жизни в клубе», — сказал Лусиано Гонду в интервью журналисту Ивану Карпову в VK-сообществе «КАРП».

11 января 24-летний аргентинец покинул «Зенит» и перешел в ЦСКА. Он подписал контракт с армейцами до конца сезона-2029/30. К «Зениту» присоединился защитник ЦСКА Игорь Дивеев.