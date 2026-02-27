Нагайцев об отсутствии Талалаева на скамейке «Балтики» в матче с «Зенитом»: «Мы это репетировали неоднократно»

Старший тренер «Балтики» Юрий Нагайцев перед матчем 19-го тура чемпионата России с «Зенитом» ответил, как тренерский штаб оценивает результаты калининградской команды в первой части сезона-2025/26.

«Нормально оцениваем. То, что мы делаем на тренировках, сказывается на играх. Мы звезд с неба не хватаем, идем своей дорогой. Главный результат тренировочных сборов? Обычно мы даем выходные за хорошую работу. На этих тренировочных сборах было очень много выходных, поэтому, думаю, это показатель», — сказал Нагайцев во флеш-интервью.

Также он отметил, что отсутствие главного тренера Андрея Талалаева на скамейке из-за дисквалификации не должно сказаться на игре команды в матче с «Зенитом».

«Мы это репетировали неоднократно и в «Балтике», и в «Химках», и в «Ахмате», поэтому ничего нового для нас нет», — добавил Нагайцев.

Матч «Зенита» и «Балтики» пройдет в пятницу на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени.

Сине-бело-голубые с 39 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. У калининградцев 35 очков и пятая строчка.