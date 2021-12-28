Матыцин поделился мнением об отказе фанатских движений оформлять Fan ID

Министр спорта России Олег Матыцин высказался об отказе фанатских движений получать паспорт болельщика (Fan ID).

«Отказ фанатских организаций получать Fan ID? Когда предлагался законопроект о Fan ID, были проведены многочисленные встречи, в том числе и с представителями организации болельщиков. Наша цель — обеспечение комфорта и безопасности. Fan ID вступает в силу с 1 июня, сделаем все необходимое с РПЛ и другими федерациями, чтобы минимизировать риски. Правительство будет утверждать перечень соревнований с этой системой, до этого мы должны будем оснастить стадионы», — сказал Матыцин.

Также министр поделился мнением о возможном возвращении пива на стадионы в ближайшее время.

«Что касается пива на стадионах, мы планируем вернуться к этому вопросу. Деньги, которые будут получены с продажи, должны пойти на развитие российского спорта».

17 декабря Госдума приняла закон о введении паспорта болельщика, согласно которому правительство определит перечень официальных спортивных соревнований, при посещении которых идентификация участников и болельщиков станет обязательной.

23 декабря объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» заявило, что откажется оформлять Fan ID.