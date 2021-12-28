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Матыцин поделился мнением об отказе фанатских движений оформлять Fan ID

12:01
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Министр спорта России Олег Матыцин высказался об отказе фанатских движений получать паспорт болельщика (Fan ID).

«Отказ фанатских организаций получать Fan ID? Когда предлагался законопроект о Fan ID, были проведены многочисленные встречи, в том числе и с представителями организации болельщиков. Наша цель — обеспечение комфорта и безопасности. Fan ID вступает в силу с 1 июня, сделаем все необходимое с РПЛ и другими федерациями, чтобы минимизировать риски. Правительство будет утверждать перечень соревнований с этой системой, до этого мы должны будем оснастить стадионы», — сказал Матыцин.

Также министр поделился мнением о возможном возвращении пива на стадионы в ближайшее время.

«Что касается пива на стадионах, мы планируем вернуться к этому вопросу. Деньги, которые будут получены с продажи, должны пойти на развитие российского спорта».

17 декабря Госдума приняла закон о введении паспорта болельщика, согласно которому правительство определит перечень официальных спортивных соревнований, при посещении которых идентификация участников и болельщиков станет обязательной.

23 декабря объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» заявило, что откажется оформлять Fan ID.

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Сергей Федоров все материалы автора

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