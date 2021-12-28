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Источник: Мхитарян может стать спортивным директором «Краснодара»

11:48
Генрих Мхитарян. Фото Instagram
Генрих Мхитарян. Фото Instagram
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Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян по окончании карьеры станет спортивным директором «Краснодара», информирует ArmSport со ссылкой на журналиста Арарата Мамбреяна.

Как отмечается, 32-летний футболист уже достиг устной договоренности с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким. При этом его не интересует возможность выступать за российские клубы в качестве игрока.

Ранее появилась информация, что «Спартак» претендует на Мхитаряна, который выступает за «Рому» с 2019 года.

В этом сезоне он провел 23 матча в чемпионате Италии, в которых забил 2 гола и отдал 5 передач.

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Роман Шишов все материалы автора

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