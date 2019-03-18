Матчи "Локомотив" - ЦСКА и "Краснодар" - "Зенит" пройдут 20 апреля

Стал известен календарь оставшихся матчей сезона-2018/19 в чемпионате России. В 24-м туре состоятся матчи "Локомотив" - ЦСКА и "Краснодар" - "Зенит". Эти игры пройдут 20 апреля. Время начала матчей указано московское.
24 тур
19 апреля (пятница)
"Анжи" - "Ахмат" 19.30
20 апреля (суббота)
"Уфа" - "Арсенал" 11.30
"Оренбург" - "Ростов" 14.00
"Динамо" - "Крылья Советов" 16.30
"Локомотив" – ЦСКА 19.00
"Краснодар" - "Зенит" 21.00
21 апреля (воскресенье)
"Урал" - "Рубин" 16.30
"Спартак" - "Енисей" 19.00
Полный календарь - здесь.
Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.
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