Матч махачкалинского «Динамо» с «Локомотивом» пройдет с использованием контрастных мячей

Главный арбитр матча 19-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и «Локомотивом» Алексей Сухой принял решение проводить игру на «Анжи Арене» с использованием контрастных мячей, сообщает пресс-служба лиги.

Решение было принято в связи с погодными условиями. Ранее «Динамо» показало заснеженную арену перед матчем с «Локомотивом».

Игра команд состоится в пятницу, 28 февраля, и начнется в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» Махачкала — «Локомотив».

Махачкалинский клуб с 17 очками занимает 11-е место в таблице РПЛ. Железнодорожники с 35 очками располагаются на 5-й строчке.