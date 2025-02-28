Тимур Гурцкая: «Кахигао сработал плохо, «Спартак» провалил зимнее окно»

Агент Тимур Гурцкая поделился мнением о работе спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао.

«Клуб провалил зимнее окно. «Спартак» взял спортивного директора за 10 миллионов рублей в месяц и провалил окно. При нем пришел Солари, который и был на рынке, он и без Кахигао бы пришел. Рассчитали кучу футболистов с компенсацией.

Кахигао сработал плохо. Ни по одному пункту нельзя поставить даже тройку. Покупка Ливая Гарсии еще пойдет в минус. Возможно, игрок был в списках Амарала и Кахигао просто доводил сделку. Но должна быть оценка: ты покупаешь футболиста за 20 миллионов евро на лавку и ты себя сильно подставляешь. Первый трансфер за огромные деньжищи — не игрок основного состава.

Но если бы он взял Саласара, еще на фоне того что его не купил «Зенит», это было бы очень круто», — цитирует Гурцкая «РБ Спорт».

55-летний испанец стал спортивным директором «Спартака» в начале января. Он сменил на этому посту португальца Томаша Амарала.