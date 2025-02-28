Махачкалинское «Динамо» показало заснеженную арену перед матчем с «Локомотивом»

Махачкалинское «Динамо» показало, как выглядит поле стадиона «Анжи Арена» перед матчем 19-го тура РПЛ против «Локомотива».

Матч «Динамо» и «Локомотива» откроет вторую часть сезона-2024/25 РПЛ. Игра состоится 28 февраля в 19.00 мск.

Махачкалинский клуб с 17 очками занимает 11-е место в таблице. Железнодорожники с 35 очками — на 5-й строчке.