Гойкович сравнил уровень чемпионата Израиля с уровнем РПЛ

Бывший защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович сравнил уровень чемпионата Израиля с уровнем РПЛ.

— Там есть пара команд, которые могли бы нормально сыграть против «Зенита», ЦСКА: «Маккаби Тель-Авив», «Маккаби Хайфа». Очень хорошие клубы. Я бы сказал, что их уровень примерно как у московского «Динамо». Тот же «Оренбург», с которым мы заняли 7-е место, был намного сильнее «Маккаби Петах-Тиква» по уровню, по подбору игроков. Еще несколько клубов примерно уровня «Пари НН», а остальные можно сравнить разве что с ФНЛ. Плюс разница в том, что в Израиле топ-болельщики, они забивают полные стадионы, — цитирует Гойковича «РБ Спорт».

Босниец выступал за «Оренбург» с 2020 по 2024 год, после чего присоединился к «Маккаби Петах-Тиква», откуда в январе перебрался в «Сараево».