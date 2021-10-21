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Матч «Химки» — «Урал» пройдет без зрителей из-за локдауна

14:35
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Матч 13-го тура Тинькофф РПЛ между «Химками» и «Уралом» состоится 31 октября без зрителей. Об этом сообщил депутат Госдумы, бывший министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

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В Московской области будет запрещено проводить массовые мероприятия с 28 октября по 7 ноября из-за распространения коронавируса. Матч между «Химками» и «Уралом» должен пройти на «Арене Химки».

«У нас в Московской области ограничения вступают в силу с 28 октября, 31-го — игра с «Уралом», — цитирует ТАСС Терюшков. — Есть пункт в постановлении губернатора, официальные мероприятия в Московской области проводятся по согласованию с Роспотребнадзором. Соответственно, лига не приостанавливает свою работу и свои матчи, мы будем играть. Но играть будем без зрителей, как мы делали в предыдущие периоды».

«Да, без зрителей, но пройдет матч. Пока у нас каких-то запретов относительно того, чтобы мы могли сыграть, нет», — добавил Терюшков.

Напомним, сегодня стало известно о локдауне, который введен в стране из-за тяжелой ситуации в связи с коронавирусом.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12724685

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Роман Шишов все материалы автора

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