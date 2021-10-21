В «Спартаке» отреагировали на введение новых ограничительных мер в Москве

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на указ мэра Москвы Сергея Собянина о введении ограничений на проведение спортивных мероприятий в период с 28 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом в столице.

«Клуб изучил новый пакет ограничительных мер, введенный властями Москвы. На данный момент у нас есть письмо из Роспотребнадзора о том, что на октябрьские матчи, включая игру с «Ростовом», разрешен допуск 30 процентов зрителей от общей вместимости стадиона при наличии QR-кодов. Иных постановлений мы не получали. Мы намерены обратиться в Роспотребнадзор по вопросу билетной программы на ноябрьские матчи в установленном режиме», — заявил Зеленов.

Сегодня, 21 октября, Собянин объявил о запрете на проведение спортивных и других массовых мероприятий в период с 28 октября по 7 ноября, за исключением мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти либо по согласованию с управлением Роспотребнадзора по Москве.

Матч «Спартак» — «Ростов» запланирован на 30 октября, начало встречи назначено на 16.30 (мск).