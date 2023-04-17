Матч 25-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов» перенесен на другое время

Матч 25-го тура чемпионата России «Спартак» — «Ростов» перенесен на другое время, сообщает пресс-служба РПЛ.

Матч состоится 29 апреля в 19.30 мск. Причина переноса начала матча — просьба вещателя.

«По просьбе вещателя матч 25-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов» перенесен с 19:00 на 19:30 по московскому времени 29 апреля», — написано в сообщении лиги.

«Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 45 очков за 23 тура. «Ростов» опережает красно-белых на одно очко и занимает второе месте.