Адвокат Влута: «Сегодня Рай подал апелляцию, решение ждем в 2024 или 2025 году»

Томас заявил, что Влут подал апелляцию на решение суда

Адвокат Эрик Томас, представляющий интересы нападающего «Урала» Рая Влута, заявил, что 17 апреля была подана апелляция на решение суда.

«Сегодня Рай подал апелляцию. Полагаю, решение по апелляции будет вынесено где-то в 2024 или 2025 году», — приводит слова Томаса «РБ Спорт».

В начале апреля Влута приговорили в Нидерландах к 2,5 годам тюрьмы за ДТП со смертельным исходом.

В ноябре 2021 года форвард, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал участником аварии, в которой погиб четырехлетний ребенок.